西武は３１日のオリックス戦（ほっともっと）に延長１１回の末、５番手・山田陽翔投手（２１）が野口に１号ソロを被弾しサヨナラ負け。連敗で貯金は３となった。３年目の山田はデビューから１５試合連続無失点投球を続けていたが、１６試合目で初失点。初黒星を喫した。先発した今井達也投手（２７）は７回１２１球を投げ５安打２失点、７奪三振と相手先発・宮城との投手戦を展開。５回に連続四球から西川に左中間を破られ先