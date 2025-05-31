SNS総フォロワー数100万人超えの元Peel the Apple黒嵜菜々子（22）がプロデューサー兼メンバーを務める7人組女性アイドルグループ、Root mimiが31日、都内の品川ザ・グランドホールでデビュー公演「Root mimi Debut LIVE『かわいいへの道』」を行った。公演中には、7月からInterFMで初地上波冠レギュラー番組開始と、10月17日に横浜・1000CLUBで2度目の単独公演を開催することを発表した。早速のラジオのレギュラー決定に、黒嵜は