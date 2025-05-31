◆テニス▽全仏オープン（３１日、フランス・パリ）【パリ３１日＝吉松忠弘】初優勝に挑む世界ランキング１位のヤニク・シナー（イタリア）が、わずか３ゲームしか落とさない圧勝で４回戦に進出だ。同３４位のイジ・レヘツカ（チェコ）に６−０、６−１、６−２の９４分で圧勝し、昨年全米１回戦からの４大大会の連勝を１７に伸ばした。「特に最初の２セット半は、本当に、本当にいいプレーができた」。攻撃的なプレーが軸のシ