31日午後6時45分ごろ、埼玉県久喜市で「建物から黒煙が出ている」と近隣住民から119番があった。久喜署によると、木造2階建ての鈴木匡治さん（78）方が全焼し、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかった。署は、連絡が取れていない鈴木さんと70代の妻とみて、身元確認を進めるとともに、詳しい出火原因を調べる。現場は久喜駅から南約1.4キロの住宅や畑が広がる地域。