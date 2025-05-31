カルビーは5月12日、「かっぱえびせん」「堅あげポテト」などの価格改定と内容量変更を9月以降順次行うことを明らかにした。原材料価格の上昇を受けた動き。価格改定の対象商品は「かっぱえびせん」「堅あげポテト」など計38品。店頭での想定改定率は5〜10％程度のアップを同社は見込む。価格改定は9月1日納品分から実施される。