職員の女性が切り付けられる事件のあった児童福祉施設付近＝31日午後10時8分、佐賀市31日午後5時40分ごろ、佐賀市金立町の児童福祉施設で、職員の川原千恵さん（55）が女に包丁で切り付けられるなどし、搬送先で死亡が確認された。110番で駆け付けた警察官が、殺人未遂容疑で女を現行犯逮捕した。県警によると、逮捕されたのは佐賀県武雄市、パート従業員平田ミル容疑者（28）。「記憶にないから分からない」と供述。施設に入