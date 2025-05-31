7人組アイドル、Rootmimiが31日、都内でデビュー公演を行った。元PeeltheApple黒嵜菜々子（22）がプロデューサー兼任で中心となり、オーディションなどから反田葉月、小田垣有咲、貫井夢生、才川水希、天宮さくら、朝比奈麗桜の7人で結成。7月からInterFMで初冠番組開始、10月17日に横浜市内で2度目の単独公演開催も発表。5月16日の誕生日も祝われた黒嵜は「今後もライブはたくさんあるのでぜひ来てください」と呼びかけた。