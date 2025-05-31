エイスースのフラッグシップスマホ「Zenfone 11 Ultra」と「Zenfone 10」がAndroid 15に！ASUS JAPAN（以下、エイスース）が展開する「Zenfone」ブランドにおける5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Zenfone 11 Ultra（型番：AI2401_H）」および「Zenfone 10（型番：AI2302）」（ともにASUSTeK Computer製）に対して最新プラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年4月23日（