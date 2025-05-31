BS日テレの巨人応援番組「月刊！さまぁ〜ずスタジアム」（第3・第4水曜後10・30）が28日に放送され、元巨人捕手で1軍ヘッドコーチも務めた村田真一氏（61）が出演。主砲・岡本和真内野手（28）が負傷離脱した巨人のピンチを救うキーマンに、ある選手を指名した。「期待してるのはもう…陸ですね！増田陸！」と笑顔で力強い声の村田氏。指名したのはプロ7年目の増田陸内野手（24）だった。これには、番組MCを務めるお笑いコン