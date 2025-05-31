シンガー・ソングライターの平井大（３４）が３１日、千葉・稲毛海浜公園でビーチライブ「ＴＨＥＢＥＡＣＨＴＲＩＰ２０２５」を開催。２８日発売の最新曲「ｈａｌｆｍｏｏｎ」をはじめ、「祈り花」「題名のない今日」「ＡＧｏｏｄＤａｙ」「ＬｉｆｅｉｓＢｅａｕｔｉｆｕｌ」など全３２曲を披露した。ＴＨＥＢＥＡＣＨＴＲＩＰは、２０１９年に沖縄と神奈川で開催されたのを皮切りに、２２年以降毎年初夏