シンガー・ソングライターの平井大（３４）が３１日、千葉・稲毛海浜公園でビーチライブ「ＴＨＥＢＥＡＣＨＴＲＩＰ２０２５」を開催。２８日発売の最新曲「ｈａｌｆｍｏｏｎ」をはじめ、「祈り花」「題名のない今日」「ＡＧｏｏｄＤａｙ」「ＬｉｆｅｉｓＢｅａｕｔｉｆｕｌ」など全３２曲を披露した。ＴＨＥＢＥＡＣＨＴＲＩＰは、２０１９年に沖縄と神奈川で開催されたのを皮切りに、２２年以降毎年初夏
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