【新華社天津5月31日】中国石油大手、中国海洋石油集団（CNOOC）の天津分公司は27日、中国渤海海域にある1億トン級の油田「墾利10-2」の開発が新たな進展を遂げたと明らかにした。同油田群の開発プロジェクト（第1期）の中央処理プラットフォームが山東省にある青島国際ハイエンド設備製造基地を出発した。陸上での工事が全て完了し、海上での作業段階に入ったことを意味している。同油田は原油確認埋蔵量が1億トンを超えると