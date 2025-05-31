日本航空（JAL）は5月31日、東京/成田〜シカゴ線を開設した。既存の東京/羽田〜シカゴ線と合わせて東京〜シカゴ間をダブルデイリー体制とし、日本〜北米間の需要と東南アジア・インド〜北米間の乗り継ぎ需要を取り込む。1日1往復の運航で、東京/成田発のJL56便は午後6時15分に出発し、シカゴには同日の午後4時に到着。シカゴ発のJL55便は午後0時30分に出発し、東京/成田には翌日午後3時15分に到着する。機材はファーストクラス8席