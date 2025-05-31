2025明治安田J1リーグ第19節の7試合が31日に行われた。首位の鹿島アントラーズはガンバ大阪と敵地で対戦。序盤にレオ・セアラが今季11ゴール目を記録すると、後半はG大阪の猛攻を受けたものの、相手の決定力不足に助けられて逃げ切り成功。2試合ぶりの白星で勝ち点を「40」に積み上げた。追いかける柏レイソルは、ヴィッセル神戸に1−3で敗れて試合未勝利に。サンフレッチェ広島も後半アディショナルタイムの失点で川崎フロ