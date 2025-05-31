ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａが３１日に自身のＳＮＳを更新。貴重なライブショットを公開した。Ｔａｋａはインスタグラムで「Ｎｅｗａｒｋ」と記し、５月３０日にニューアーク（ニュージャージー州）で行われた「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のライブツアー「ＤＥＴＯＸ」が無事終了したことを報告。そのライブの様子を写真でアップした。ロックバンドらしくＴａｋａがこぶしを突き上げて歌唱する