ÂçÁêËÐ¤Î¸µËëÆâ¡¦¶×·Ã¸÷¤ÎÈø¼Ö¿ÆÊý¤Î°úÂàÁêËÐ¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃÇÈ±¼°¤Ë¤Ï¶¥±ËÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î¾¾ÅÄ¾æ»Ö»á¤â»²²Ã¤·¡¢Âç¶ä°É¡Ê¤ª¤ª¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Ë¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¾¾ÅÄ»á¤Ï¸µ¶×·Ã¸÷¤ÈÆ±¤¸µÜºê¡¦±ä²¬»Ô¤Î½Ð¿È¡£¡Ö¤Þ¤À¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤Ç¤­¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²£°£²£³Ç¯¤ËÊ¡²¬¤ÇÀ¤³¦¿å±Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤â¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸òÍ§´Ø·¸¤òÀâÌÀ¡£ÃÇÈ±¼°¤Ç¤Ï