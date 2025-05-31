5月31日（土）に放送した土曜スペシャル「大久保・川村の温泉タオル集め旅18新緑の絶景露天SP」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】＜結果＞丸山桂里奈参戦で波乱！？「大久保・川村の温泉タオル集め旅18」第18弾の舞台となるのは、兵庫・有馬温泉、群馬・草津温泉と並び、日本三名泉ともいわれる「下呂温泉」を有する“岐阜県”そして、南信州最大の温泉郷として知られている「昼神温泉」など全国で