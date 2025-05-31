この作品は、ママリに投稿された体験談に基づくお話です。ワーキングマザー・沙希の視点で、兄嫁(義姉)である明子との交流を描きます。明子と険悪になり、連絡を絶っていた沙希。ある日、義父の古希祝いで義実家に行くと、明子に関するさまざまな話を聞くことになりました。『虫が良すぎる義姉と初孫フィーバー義母』をごらんください。 義母の反省が思わぬ方向に 明子さんに言い返して1週間。さすが