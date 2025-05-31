シンガー・ソングライターのimase（24）が31日、東京・日比谷公園野外大音楽堂で行われた音楽イベント「日比谷音楽祭2025」に出演した。雨がパラつく不安定な空模様だったが、その心配を吹き飛ばすようにアップテンポなナンバー「HappyOrder？」や代表曲「NIGHTDANCER」を続けて歌唱。初めて同所でのライブとあって「お客さんの顔がよくみえるし、野音最高すぎます！」とニッコリ。最後はラッパーのPUNPEEとコラボで「Pa