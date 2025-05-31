【動画】日本ダービー（東京優駿） チョイ足しキーワード｜https://youtu.be/YVo8WmJRsKw テレビ東京・冨田有紀アナから『第92回日本ダービー（GI））』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第92回日本ダービー（GI）枠順2025年6月1日（日）2回東京12日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 リラエンブレム（牡3 浜中俊）1-2 ショウヘイ（牡3 C.ルメ&#1