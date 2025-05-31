３１日の県内は強い北風が吹き各地で倒木が相次ぎました。警察によりますと午後１時半ごろ、東北自動車道上りの佐野サービスエリア付近で倒木があり、３車線あるうちの２車線をふさぎました。この影響で倒木と乗用車が接触する事故が２件相次ぎました。 最大瞬間風速２３メートルを記録した宇都宮市ではＪＲ宇都宮駅前のロータリーの木が折れました。なお大田原市では、最大瞬間風速２０．８メート