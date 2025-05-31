“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」内のコーナー「どっちのCat or Dog」では、2択のテーマでリスナーにアンケートを実施し、投票結果とともにパーソナリティの本音トークを届けています。5月28日（水）の放送では、「ライブを見に行くなら……『最前で音楽を浴びたい』or『後方からライブハウス全体を感じたい』、どっち？」というテーマで投票結果が発表されました。アンジー教頭、こもり校長【質問】ライ