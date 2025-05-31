鬼木達監督が率いる鹿島アントラーズは５月31日、J１第19節でガンバ大阪と敵地で対戦した。勝点37で首位に立つ鹿島は、開始９分に先制に成功。キム・テヒョンのロングパスに抜け出したレオ・セアラが、ボックス内で相手に寄せられながらも確実にフィニッシュした。絶対的な得点源はこれで今季11点目だ。【画像】小野伸二や中村憲剛らレジェンドたちが選定した「J歴代ベスト11」を一挙公開！１点リードで迎えた後半、安西幸輝