北海道の初夏には、色とりどりのフルーツが旬を迎えます。あなたが「今いちばん食べたい！」と思うのはどのフルーツですか？ あなたの“心が今向かおうとしている方向性”がわかるかも……!? 北海道の初夏に食べたいフルーツは？ A：いちご 画像：MarcoFood／Shutterstock B：ハスカップ 画像：Valentyn Volkov／Shutterstock C：夕張メロン 画像：Aedka Studio／Shutterstock D：さくらんぼ