子供と学校の話をしているとき 聞いてない 持ち物表に書いてなかったが持ってってよかったのか… 【ftnアンバサダー mosu】2019年生まれの娘と、夫と猫3匹と暮らす30代主婦。日々の出来事を漫画に描いてます。