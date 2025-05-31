落馬橋窯跡から出土した元代の青花人物梅瓶。（４月１１日撮影、景徳鎮＝新華社記者／袁慧晶）【新華社南昌5月31日】中国江西省景徳鎮市は「千年の磁器の都」と呼ばれ、青花（染め付け）製の街灯に磁器タイルを敷き詰めた道路、通りのあちこちにある陶磁器店など、至る所に磁器があり、磁器文明を目で見ることのできる都市になっている。山や川、道路の下には、宋代から窯業で生産された磁器や窯道具などの破片が10メートル余り