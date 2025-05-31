女優の小池里奈（31）が、26日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】しっとり、どこか退廃的…コドモには出せない雰囲気 沖縄での撮影では、海辺ではしゃぐグラビアの王道カットから、涙を流すシーンまでバラエティーに富んだ姿を見せた。自身のインスタグラムにはオフショットも掲載。「今回スタッフさんと集合してから解散するまで一切NGなしですべてを撮影していただきました！