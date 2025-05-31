【ブリュッセル共同】石油輸出国機構（OPEC）にロシアなど非加盟の産油国を加えた「OPECプラス」の有志8カ国は31日、オンライン会合を開き、7月に日量41万1千バレルを増産すると決めた。3カ月連続の大幅増産となる。