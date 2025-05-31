気象台は、午後7時54分に、大雨警報（土砂災害）を南三陸町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・南三陸町に発表 31日19:54時点宮城県では、31日夜遅くまで土砂災害に、31日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、31日夜遅くまで河川の増水に、1日明け方まで暴風や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■仙台市東部□大雨警報・土砂災害31日夜のはじめ頃に警戒・浸水