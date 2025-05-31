2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂçº®Íð¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ê¥¨A¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¤¬À©¤·¡¢¥»¥ê¥¨B¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î²¼°ÌÁè¤¤¤À¡£¡ØSPORTbible¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢¥»¥ê¥¨B¤Ç¤ÏÁ´20¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á²¼°Ì3¥¯¥é¥Ö¤¬¼«Æ°¹ß³Ê¡¢¤µ¤é¤Ë16°Ì¤È17°Ì¤Î´Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤ò¹Ô¤¤¡¢1¥¯¥é¥Ö¤¬ÄÉ²Ã¤Ç¥»¥ê¥¨C¤ØÍî¤Á¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£µ¨18°Ì¤Ç¹ß³Ê¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥×¥É¥ê¥¢¤¬¡¢ÆÍÇ¡¥×¥ì