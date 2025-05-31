◇男子ゴルフミズノオープン第３日（３１日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ＝７４６１ヤード、パー７２）ツアー未勝利の阿久津未来也（みきや、フリー）が３差４位から出て、６バーディー、２ボギーの６８で回り、通算１２アンダーで単独首位に躍り出た。瀬戸内海の潮風が「爆風だった」と振り返る最後の３ホール。１６番パー３は１４メートルを強気に攻めて、バーディーを奪った。１５、１６番の連続バーディーで単独首位に立