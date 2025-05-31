俳優の船越英一郎（64）が31日放送の日本テレビ系「1億人の大質問！？笑ってコラえて！SP」（後7・00）に出演。同番組の演出に驚く場面があった。恒例企画「日本列島ダーツの旅」が放送され、今回は山口県豊浦町に向かった。「火曜サスペンスドラマ」のテーマが流れる中、崖に立って登場した船越は「なぜかダーツの旅なのに崖に立っております」と伝えて、スタジオの出演者たちを笑わせた。続けて「崖っ縁俳優の船越です」と