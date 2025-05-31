せっかく楽しみにしていた食事会なのに、まさかの一言で雰囲気が台無し…。そんな経験、ありませんか？特に気を使う相手である義家族との間では、言いたいことも言えずにモヤモヤを抱えてしまうことも少なくないはず。今回は、そんな義母の理解しがたい行動に、ついに積年の思いが爆発した女性のお話です。「じゃあ何で来たの？」「私、義母との関係もそれなりに良好に築けていると思っていたんです。ある週末、夫と娘と焼肉の予定