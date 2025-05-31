【J1第19節】(Eピース)広島 1-2(前半0-0)川崎F<得点者>[広]荒木隼人(86分)[川]マルシーニョ(50分)、佐々木旭(90分+1)<警告>[広]前田直輝(90分+4)[川]家長昭博(75分)、瀬川祐輔(84分)観衆:25,909人主審:マルティン・ペーターセン└終盤追いつかれた川崎Fが後半ATに佐々木旭決勝ゴール! 広島は5連勝ストップで6試合ぶり黒星