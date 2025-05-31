【J1第19節】(三協F柏)柏 1-3(前半1-2)神戸<得点者>[柏]原田亘(26分)[神]マテウス・トゥーレル(18分)、扇原貴宏(40分)、佐々木大樹(90分+6)<警告>[柏]田中隼人(67分)[神]扇原貴宏(29分)、山川哲史(70分)、井出遥也(89分)観衆:12,989人主審:荒木友輔└扇原の直接FKなどで神戸が3発快勝! 原田の追撃弾を振り切り柏との上位対決制す