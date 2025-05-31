Photo: 小暮ひさのり 諦めていた人も、この子なら？ロボット掃除機は、テクノロジーの発展の速さを垣間見れるガジェット。日進月歩で多機能化が進んでいて、もはや水拭きや自動ゴミ捨ては当たり前。ついには自分でモノを拾ってお片付けするアーム付きロボットまで登場するなど、まさに未来のテックに近づいた存在になっています。ロボット掃除機、腕が生える。@RoborockJ pic.twitter.com/Uo