WordPressの開発元であるAutomatticが、WordPressプロジェクトへの貢献を再開すると表明しました。Automatticは2025年4月に行われたWordPress 6.8リリース時、「これが2025年の最後のメジャーアップデート」と述べた上で、WordPressプロジェクトへの貢献を一時停止する方針を示していました。Returning to Core - Automattichttps://automattic.com/2025/05/29/returning-to-core/Automattic says it will start contributing to W