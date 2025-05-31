¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë£±Éô¤Î¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëMF»³ÅÄÉö´î¤ËÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¸½ÃÏ£µ·î30Æü¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØRecord¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Î²Æ¤ËU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢2025Ç¯£±·î¤ËµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤«¤é¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¥ê¡¼¥°Àï13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£±¥´¡¼¥ë¡¦£²¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê23ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤¬£¶·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»³ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ