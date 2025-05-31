ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤¬31Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£À¾Éð¤ÏÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÂçºå¾¦¶ÈÂç¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥ë¡¼¥­¡¼¡¦ÅÏÉôÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëÂÇÎ¨.331¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·23Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÉé½ý¡£¡Ö3ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢8²ó¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â¡¢Â³¤¯¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ1ÎÝ¤Øµ¢ÎÝ¤·¤¿ºÝ¤ËÂ­¤òÄË¤á¡¢Â³¤¯ÃæÂ¼¹äÌé