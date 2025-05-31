²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ±Åç´ÄµåÌÖ¤Ï29Æü¡¢¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¤ÇÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤ËÉé¤±¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£´Ú¹ñ¤Ï¤¢¤ë»º¶È¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Îµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£À±Åç´ÄµåÌÖ¤¬¤³¤Îµ­»ö¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¤Î¡Ö°åÎÅ´Ñ¸÷¡×¤À¡£µ­»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Çº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤ÏÊâÎ±¤Þ¤ê¤ÎÌäÂê¤ÇTSMC¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°åÎÅ´Ñ¸÷¤¬´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£´Ú¹ñÊÝ·òÊ¡»ãÉô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È2024Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿