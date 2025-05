6月13日から7月13日までサンシャイン60展望台 てんぼうパーク(東京・池袋)で開催される大型イベント『BLEACH THE LOCUS OF BRAVE Ⅱ』。本展のグッズ情報が発表された。 ■入場特典は全16種のクリアカード 入場時には1人につきクリアカード1枚ランダム(16種)を配布。過去開催したイベント「BLEACH EX.」、「THE LOCUS OF BRAVEⅠ」で配布したプロフィールカードシリーズ