¥°¥ë¥á¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ§ËàÏ¤¡Ê58¡Ë¤¬30Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍ­ÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦48¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥í¥±¤Çµ¯¤­¤¿¡È»ö¸Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡È»£±Æ»þ¤Ëµ¯¤­¤¿½¤Íå¾ì¡É¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢É§ËàÏ¤¤Ï¡ÖËÍ¤Î¼ºÇÔ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢20ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎËÌ³¤Æ»¥í¥±¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¥«¥Ëµù¤ò¤·¤ËËÌ³¤Æ»¹Ô¤Ã¤Æ¡£è§¤Ç¤¿¤Æ¤Î¥«¥Ë¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¥í¥±¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥«¥Ë¤ò¿©¤Ù