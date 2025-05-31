¤Î¤É¤«¤ÊÅÄ¼Ë¤Î»³Î¤¤Çµ¯¤³¤ëÏ¢Â³Êü²Ð»ö·ï¤òÈ¯Ã¼¤Ë¤·¤¿〝ÅÄ±à¥ß¥¹¥Æ¥ê〟¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤Î´©¹ÔÄ¾¸å¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¥Ï¥ä¥Ö¥µ¾ÃËÉÃÄ¡Ù¡ÊÂè36²ó¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡£¼«Á³Ë­¤«¤ÊÉ÷·Ê¤ÎÃæ¡¢ÅÚÃÏ¤ËÌ²¤ë°ø±ï¤È¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ï¤³¤ÎÅÙÊ¸¸Ë²½¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¡×¤Ç¡Ø¥Ï¥ä¥Ö¥µ¾ÃËÉÃÄ¿¹¤Ø¤Ä¤Å¤¯Æ»¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥É¥é