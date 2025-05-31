¸©Æâ¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¡¢½ÅÂç»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸©·Ù¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç°ìÀÆ¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç5·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢29Æü¤Þ¤Ç¤Ë°û¼ò¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬15·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢30ÆüÌë¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Ç¤Ï·Ù»¡¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï30ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¸©·Ù¤Ï6·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¸©Æâ¤Ç°û¼ò±¿Å¾¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç