5·î30Æü¡¢B¥êー¥°¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖB.LEAGUE AWARD SHOW 2024－25¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º¤¬¡Ø¥Õ¥§¥¢¥×¥ìー¾Þ presented by ÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ ¥êー¥°¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Áー¥à¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ø¥Õ¥§¥¢¥×¥ìー¾Þ¡Ù¡£±§ÅÔµÜ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»³·Á¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¼õ¾Þ¥Áー¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢»³·Á¤«¤é¤Ï½ÓÌîÃ£É§¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¥¢¥¹¥ê&#1254