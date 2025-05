5月29日、Kアリーナ横浜で行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』で、チョ・ユリがASEA THE BEST NEW ARTIST俳優部門を受賞した。【映像】スタイル際立つ白ドレス姿のチョ・ユリチョ・ユリはオーディション番組『PRODUCE48』から登場したIZ*ONEのメンバーとして、2018年にデビュー。グループ解散後の2021年からはソロアーティストとして活動し、近年は女優としても活躍して