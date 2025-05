Appleの年次開発者向け会議であるWWDC25が、間もなく開催予定です。WWDC25ではOSデザインの大幅な改修や、Apple Intelligenceの改良が期待されていますが、これとは別にクロスプラットフォームでのエンドツーエンド暗号化(E2EE)に対応したRCSを発表する可能性があるとApple関連メディアの9to5Macが報じています。Security Bite: Apple could announce cross-platform E2EE for RCS messaging at WWDC - 9to5Machttps://9to5mac.com