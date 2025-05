【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『UniteUp!』ワンマンライブ『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』は7月6日にパシフィコ横浜で開催!ライブビジュアルも公開 多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』が7月6日に神奈川・パシフィコ横浜で開催するワンマンライブ『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』に、スペシャルアクトしてAnela(大月凛 役/斉藤壮馬、辻堂真音 役/中島ヨシキ)の出演が決定、パフォ}