A24製作＆『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）のアレックス・ガーランド監督による、大人気ゲーム「エルデンリング」の実写映画版に、主演俳優として「ハートストッパー」（2022-）のキット・コナーが検討されているという。米、が報じている。 フロム・ソフトウェア開発の「エルデンリング」は、2022年2月に発売され、全世界で3,000万本以上を出荷する大ヒットゲーム。“黄