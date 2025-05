5月30日、Bリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2024-25」が開催され、川崎ブレイブサンダースのロウルが『B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25』を受賞。2年ぶり3回目の頂点に輝いた。 ||◤ ◥||ロウ報📢 首位奪還👑||◣ ◢||B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25#ロウル が見事1位