ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¤«¤éËÜµòÃÏ¤Ç¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤È¤Î£³Ï¢Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅìÀ¾¤ÎÌ¾ÌçÂÐ·è¤ËÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºÆÀï¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥³¡×¤Ï£³£°Æü¡¢Î¾µåÃÄ¤Î»ñ¶âÎÏ¤òÈæ³Ó¤¹¤ëÆÃ½¸µ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î£±»î¹çÅö¤¿¤ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£´£²£¹Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¥ä¥ó¥­¡¼